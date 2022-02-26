Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

26.02.2022 16:21
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de süren organizasyonun finalinde Yiğit Caner-Nihat ikilisi, Rus Aleksei Leonov-Denis Ten ile karşılaştı.

Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 137-135 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın... Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın... Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Dünya Şampiyonası, Caner Aydın, Okçuluk, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya - Son Dakika


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