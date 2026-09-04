Para Tekvando Grand Prix'de Mahmut Bozteke altın, 4 milli sporcu bronz kazandı - Son Dakika
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Para Tekvando Grand Prix'de Mahmut Bozteke altın, 4 milli sporcu bronz kazandı

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Milli sporcular, Güney Kore'nin Muju kentindeki Para Tekvando Grand Prix'de 1 altın ve 4 bronz madalya elde etti. Mahmut Bozteke erkekler 63 kiloda altına uzanırken, Ali Can Özcan, Nurcihan Ekinci Gül, Meryem Betül Çavdar ve Gamze Özcan bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, Güney Kore'nin Muju kentindeki Para Tekvando Grand Prix'de 1 altın ve 4 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonda milli sporcu Mahmut Bozteke, erkekler 63 kiloda altın madalya kazandı.

Organizasyonda erkeklerde Ali Can Özcan (58 kilo), kadınlarda ise Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Özcan (57 kilo) bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Para Tekvando Grand Prix'de Mahmut Bozteke altın, 4 milli sporcu bronz kazandı - Son Dakika

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