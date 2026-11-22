Para tekvandocu Emre Bulgur, dünya şampiyonluğuna 2-1'lik final galibiyetiyle ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore'nin Muju kentindeki Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda Emre Bulgur, erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bulgur, kariyerinin en büyük başarısını elde etti.
MİLLİ para tekvandocu Emre Bulgur, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Dünya Para Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'nin Muju şehrinde devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Emre Bulgur, Erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Emre Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.
Kaynak: DHA
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