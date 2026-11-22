MİLLİ para tekvandocu Emre Bulgur, Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Dünya Para Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'nin Muju şehrinde devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Emre Bulgur, Erkekler K44 80 kilogram finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Emre Bulgur, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.