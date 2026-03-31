Para Tırmanış Şampiyonası Bursa'da Tamamlandı

31.03.2026 03:02
3. Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Bursa'da sona erdi, 96 sporcu katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Muş ve Nevşehir'in ardından 3'üncüsü Bursa'da düzenlenen organizasyona farklı illerden 96 para sporcu katıldı.

Gürsu Sporcu Fabrikası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, sporcular kıyasıya mücadele ederek hakemlerden puan topladı. Günün ilerleyen saatlerinde yarışmayı bitiren sporcuların puanları hesaplanarak sonuç listeleri oluşturuldu.

Şampiyonaya Bursa'dan katılan Fatma Nur Söğütlü, tırmanış eğitimlerini Dağcılık ve Tırmanış Okulu (DATO) ile başladığını, daha sonrasında tırmanış dalında ilerlemek istediğini belirterek, bundan sonra yapılacak şampiyonada derece alarak olimpiyatlarda ülkeyi temsil etmek istediğini ifade etti.

Sporculardan branşında birinci olan Bünyamin Köse ise yaşadığı heyecanı ve kazandığı deneyimleri bir sonraki yarışmalar için kullanacağını anlatarak, milli takım sporcusu olma yolunda azim ve gayretle çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kupa ve madalya törenine Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

