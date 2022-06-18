Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak

18.06.2022 17:50
Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak

Milli sporcu Uğurcan Özer, yarın İspanya'da başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası etabında mücadele edecek.

Milli sporcu Uğurcan Özer, yarın İspanya'da başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası etabında mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Coruna kentinin ev sahipliğinde 11 ülkenin yer alacağı organizasyon, TSİ 10.00'da başlayacak.

Sporcular, 3 etap (750 metre yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşu) sonunda yarışmayı tamamlayacak.

Başantrenör Mert Onaran ve TBESF Disiplin Kurulu Üyesi Semih Demirel ile Coruna'da bulunan Uğurcan Özer, dünya sıralamasında yerini yükseltmek istediğini belirterek, "Hocam ile iyi hazırlandık. Çalışmalarımın karşılığını alacağımı düşünüyorum. Sıralamalar için iki yarışım eksik ve şu an dünya 19'uncusuyum. Puanlama için iki eksik yarışımı tamamlayarak sıralamada ilk 10'da yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti'nin kızı, denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti'nin kızı, denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor LaLiga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli oluyor
Kaynak: AA

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement