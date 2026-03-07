''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Para var huzur var'' dedirten görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Para var huzur var\'\' dedirten görüntü
07.03.2026 14:46  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Para var huzur var\'\' dedirten görüntü
Haber Videosu

Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandığı lüks araçlar dikkat çekti. Videoyu izleyen birçok kişi ''Para var huzur var'' yorumunda bulundu.

Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandıkları lüks araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde yer alan otomobillerin değeri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

LÜKS ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda Liverpool oyuncularının birbirinden pahalı araçlarla tesislerden ayrıldığı görüldü. Lüks otomobiller kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.

"PARA VAR HUZUR VAR" YORUMLARI

Videoyu izleyen birçok kullanıcı araçların değerine dikkat çekerken sosyal medyada "Para var huzur var" şeklinde yorumlar yapıldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

15:01
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
Mabappe, fotoğraf çektirmek isteyen hayranını bin pişman etti
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:04:17. #7.13#
SON DAKİKA: ''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.