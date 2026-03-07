Liverpool futbolcularının tesislerden ayrılırken kullandıkları lüks araçlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde yer alan otomobillerin değeri futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda Liverpool oyuncularının birbirinden pahalı araçlarla tesislerden ayrıldığı görüldü. Lüks otomobiller kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.
Videoyu izleyen birçok kullanıcı araçların değerine dikkat çekerken sosyal medyada "Para var huzur var" şeklinde yorumlar yapıldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
