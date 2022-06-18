Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz 'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası 'nda ikinci kez bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Portekiz, Spor, Son Dakika

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