Bakan Kasapoğlu'ndan Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik

18.06.2022 22:47
Bakan Kasapoğlu'ndan Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile ülkemizi gururlandıran Para Yüzme Milli Takımı'mızı kutluyorum. Türk bayrağını gururla temsil eden Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu, Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ kardeşlerimi gösterdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyor, başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik - Son Dakika

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