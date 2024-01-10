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Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları'na hazırlanmak için Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika
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Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları'na hazırlanmak için Kastamonu'da kampa girdi

Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları'na yönelik hazırlıklarını sürdürmek amacıyla Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 30 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Efemgil, kampta çift antrenmanlarla çalıştıklarını ve hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları\'na hazırlanmak için Kastamonu\'da kampa girdi
10.01.2024 - 14:48,
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Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları'na yönelik hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Efemgil, AA muhabirine, olimpiyat hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki ikinci kamplarına başladıklarını söyledi.

Kampın iyi başladığını dile getiren Efemgil, "Olimpiyatlar için kamp yapıyoruz. 30 sporcu, 4 teknik ekip, 2 de sağlık ekibimiz var. Kampımız 19 Ocak'a kadar devam edecek. 30 Ocak'ta sporcularımızla 3. kampımızda bir araya geleceğiz. İstediğimiz verimi alacağımıza inanıyoruz. Olimpiyatlar öncesinde önümüzde 3 müsabaka var. Onlarda başarılı olup olimpiyatlara hazır gitmek istiyoruz." dedi.

Efemgil, günde çift antrenmanla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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