Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor

Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor

Kastamonu'da kamp yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar olimpiyatlar için 7 sporcularının kota aldığını belirten Efemgil, hedeflerinin 9 sporcuyla katılmak olduğunu söyledi.

11.05.2024 11:23
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Kastamonu'da kamp yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

Efemgil, AA muhabirine, olimpiyat hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da dördüncü milli takım kampına başladıklarını söyledi.

Kampın 15 Mayıs'ta sona ereceğini belirten Efemgil, " Gürcistan'da düzenlenecek son kota maçına hazırlanıyoruz. Kampın ardından 18-19 Mayıs'ta yapılacak olimpiyat kota maçlarına gideceğiz." dedi.

Bugüne kadar olimpiyatlar için 7 sporcularının kota aldığını anlatan Efemgil, şunları kaydetti:

" Antalya'da düzenlenen kota maçlarında 7 sporcumuz madalya aldı. Olimpiyatlarda 7 sporcu kotamızın içerisinde ama biz bu sayıyı 8-9'lara çıkarmak istiyoruz. 9 kişi demek için erken ama ekibimizle inanıyoruz, düşündüğümüz şeyleri de yapacağız. En başından beri 'hedef 9' diyorduk, şimdi işin sonuna geldik, oralara çok yaklaştık. Gönlümüzden geçen de o. İnşallah bu çalışma sonucu oralara ulaşırız."

"Gürcistan'a 9 sporcu ile gideceğiz"

Hazırlıkların oldukça iyi gittiğini dile getiren Efemgil, "Motivasyonumuz çok iyi, teknik ekip olarak gayet ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Temas sporu olduğu için bazı sakatlıklar oluyor ama onun dışında moral motivasyon olarak gayet iyiyiz. Gürcistan'a 9 sporcu ile gideceğiz. Kota hakkını kazanan birkaç sporcumuzu dinlendireceğiz." diye konuştu.

Öte yandan bugüne kadar katıldıkları turnuvalarda başarı sağlayan Ecem Taşın Çavdar, Döndü Yeşilyurt, Merve Uslu, Nazan Akın Güneş, Yasin Cimciler, Onur Taştan ve İbrahim Bölükbaşı, olimpiyat kotası almayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 9 sporcu ile katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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