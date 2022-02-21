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Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular Dubai'ye ulaştı - Son Dakika

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular Dubai'ye ulaştı

21.02.2022 15:11
Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular Dubai'ye ulaştı

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular Dubai'ye gitti.

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcular Dubai'ye gitti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Şubatta başlayan organizasyonda, Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek.

Bugün antrenman ve malzeme kontrolü yapılacak organizasyonda yarın sıralama atışları gerçekleştirilecek.

Dubai'ye ulaşan kafilede şu sporcular bulunuyor:

"Sadık Savaş, Ensar Yılmaz, Mervenur Eroğlu, Sevinç Küçükyorgancı, Feyzullah Cantürk, Erdoğan Aygan, Sevgi Yorulmaz, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu, Nihat Türkmenoğlu, Yiğit Caner Aydın, Nil Mısır, Öznur Cüre, Bülent Korkmaz ve Yavuz Papağan."

Şampiyona 27 Şubat'ta sona erecek.

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Dünya Şampiyonası, Okçuluk, Milli, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular Dubai'ye ulaştı - Son Dakika Spor


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