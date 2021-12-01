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Paralimpik Yelken takımı mecliste ödüllendirildi - Son Dakika

Paralimpik Yelken takımı mecliste ödüllendirildi

01.12.2021 13:51
Paralimpik Yelken takımı mecliste ödüllendirildi

Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarı nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nde altınla ödüllendirildi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarı nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nde altınla ödüllendirildi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısının ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantıda Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı sporcuları, Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı nedeniyle Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nde altınla ödüllendirildi.

Başkan Halil Posbıyık, başarılı sporcuları kutlayarak şunları söyledi:

"Kdz. Ereğli Belediyespor Paralimpik Yelken Takımı'nın 16-21 Eylül 2021 tarihinde Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporcularımız var. Belediye Meclisimizde her iki grubun da desteğiyle bu arkadaşların ödüllendirilmesi için karar verildi. Bu arkadaşlarımızı kutluyoruz ve ödüllerini takdim ediyoruz. Antrenör Talat Çerçioğlu ve Gençler Türkiye birincisi Büşra Nur Çelik birer cumhuriyet altını, Gençler Türkiye ikincisi Furkan Erçin ve Büyükler Türkiye ikincisi Atilla Altay'ı yarım cumhuriyet altını ile ödüllendiriyoruz. Ayrıca İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonasında 6'ncı olan Büşra'yı ayrıca tebrik ediyorum. Kdz. Ereğli halkı adına başarılı sporcularımızı kutluyorum."

Sporculara ödülleri Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Grup Başkanı M.Tayyar Mendeş ve AK Parti Grup Başkanı Numan Korkmaz tarafından verildi. - ZONGULDAK

Paralimpik Yelken takımı mecliste ödüllendirildi
Paralimpik Yelken takımı mecliste ödüllendirildi

Ereğli Belediyespor, Türkiye, Ereğli, Yelken, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paralimpik Yelken takımı mecliste ödüllendirildi - Son Dakika Spor


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