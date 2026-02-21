Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu
21.02.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu
Haber Videosu

Fransa'da paraşütle atlayış gerçekleştiren bir sporcu kaza geçirdi. Ağaçlara çakılan sporcu hayatta kalırken; uyluk kemiğinde, mzunda kırık ve dört kaburgasında kırık oluştu. Akciğer sönmesi de yaşan sporcu için ''ölmekten beter oldu'' yorumları yapıldı. Öte yandan kaza anları da kameralara yansıdı.

Fransa'da gökyüzünden süzülen bir paraşüt sporcusu, iniş sırasında yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle metrelerce yükseklikten ağaçların üzerine çakıldı. Mucize eseri hayatta kalan sporcunun yaraları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

DEHŞET ANLARI KAMERALARDA

Ekstrem spor meraklılarının uğrak noktası olan bölgede gerçekleşen atlayış, kameralara da yansıdı. Görüntülerde, paraşütün kontrolünün kaybedilmesi ve sporcunun hızla ağaç dallarının arasına daldığı o anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

VÜCUDUNDA SAĞLAM YER KALMADI

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, sporcuyu sıkıştığı dalların arasından güçlükle çıkardı. Sporcunun uyluk kemiğinde, omzunda kırık ve dört kaburgasında kırık oluştu. Sporcu ayrıca akciğer sönmesi de yaşadı.

"ÖLMEKTEN BETER OLDU"

Sosyal medyada kazayı izleyen kullanıcılar, sporcunun aldığı ağır hasarlar nedeniyle "Ölmekten beter oldu" yorumlarında bulunarak yaşanan facianın boyutuna dikkat çekti.

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:30:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Paraşütle atlayan sporcu ağaçlara çakıldı! Kurtuldu ama ölmekten beter oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.