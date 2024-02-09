Paravolley Avrupa Başkanı TVF'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Paravolley Avrupa Başkanı TVF'yi ziyaret etti

Paravolley Avrupa Başkanı TVF\'yi ziyaret etti

Paravolley Avrupa (PVE) Başkanı Branko Mihorko, Türkiye Voleybol Federasyonunu (TVF) ziyaret etti. TVF çatısı altına katılan oturarak voleybol branşının Türkiye ve Avrupa'daki faaliyetleri ve uluslararası işbirliği olanakları değerlendirildi. Toplantıya TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve diğer yetkililer katıldı.

09.02.2024 16:59  Güncelleme: 16:59
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Paravolley Avrupa (PVE) Başkanı Branko Mihorko, Türkiye Voleybol Federasyonunu (TVF) ziyaret etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Paravolley Avrupa (PVE) Başkanı Branko Mihorko, kısa süre önce TVF çatısı altına katılan oturarak voleybol branşının Türkiye ve Avrupa'daki yaklaşan faaliyetlerini ve uluslararası işbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere TVF'ye ziyarette bulundu.

Toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Genel Sekreter Nihal İşçi, Oturarak Voleybol Koordinatörü ve PVE Yönetim Kurulu Üyesi Onur Hoşnut, Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar Direktörü Nilüfer Shimonsky, Spor Organizasyonları ve Uluslararası Faaliyetler Yetkilisi Şara Altürk ile PVE hakem eğitimleri ve mevzuat çalışmalarında katkı sunmak üzere PVE tarafından görevlendirilen Ömer Ünal katıldı.

Kaynak: AA

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