Paravolley Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

İtalya'nın Campobasso şehrinde ilk defa düzenlenen Paravolley Uluslar Gümüş Ligi'ne katılan Türkiye Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Paravolley Türkiye Milli takımı, İtalya'nın Campobasso şehrinde ilk defa düzenlenen Paravolley Uluslar Gümüş Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı. Milli Takımı Ereğli Belediyesporlu Başantrenör Adem Çelik çalıştırırken, kadroda Ereğli Belediyespor forması giyen Tarkan Atik, Oytun Çalkap, Mehmet Yılmaz ve Yahya Çolak yer aldı. Onur Yıldırım cezalı olduğu için İtalya kadrosunda yer alamadı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Asbaşkanı ve Mili Takım sporcusu Tarkan Atik, yaptığı açıklamada, "Milli takımımızda kentimizi dört sporcu ve başantrenör olarak temsil ettik. Şampiyonada bronz madalya kazandık. Belediye ve Kulüp Başkanımız Halil Posbıyık'a ve bütün yönetim kuruluna ve Ereğli halkına bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli Takım Başantrenörü Adem Çelik de, "Paravolley Milli Takım Başantrenörü olarak ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmekten büyük onur duyuyorum. Ereğli Belediyespor Paravoley Takımı'ndan da sporcularımız kadroda yer alıyor. Hem kentimizi hem ülkemizi bundan sonraki turnuvalarda da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK