Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Açılış Seremonisi Provası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Açılış Seremonisi Provası Gerçekleştirildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinin provası, Eyfel Kulesi'nin önünde yapıldı. Şövalye temasının dikkat çektiği provada, atlı muhafızlar eşliğinde Sen Nehri geçildi ve meşhur Eyfel Kulesi ışık şovu denendi.

23.07.2024 23:57
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış seremonisinin provası yapıldı.

Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin önünde yapılan provalarda şövalye teması dikkati çekti.

Atlı muhafızlar eşliğinde Eyfel Kulesi'nin önündeki Pont d'Iena köprüsünü kullanarak Sen Nehri'ni geçen şövalye, açılış seremonisinin bitiş noktası olan Trocadero'ya geldi.

Sanat direktörleri eşliğinde yapılan provalarda, Eyfel Kulesi'nin, meşhur ışık şovu da denendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Açılış Seremonisi Provası Gerçekleştirildi - Son Dakika

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