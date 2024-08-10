Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 4x100 bayrak yarışı finalleri yapıldı.
Stade de France'da gerçekleştirilen yarışlarda 37.50 saniyelik derecesiyle Kanada altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışta 37.57'lik süresiyle gümüş madalya kazanan Güney Afrika, aynı zamanda Afrika rekoru kırdı.
Büyük Britanya, 37.61'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
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