Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Erkekler 71 Kiloda Altın Madalya Sahibi Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 71 kiloda altın madalya sahibini buldu.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Meksikalı Marco Alonso Verde Alvarez ile Özbekistanlı Asadkhuja Muydinkhujaev karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup eden Özbekistanlı sporcu, altın madalyaya uzanan isim oldu.
Marco Alonso Verde Alvarez gümüş madalyanın sahibi olurken, ABD'li Omari Jones ile Büyük Britanyalı Lewis Richardson ise bronz madalya elde etti.
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