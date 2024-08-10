Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Erkekler 92 Kiloda Altın Madalya Sahibi Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 92 kiloda altın madalya sahibini buldu.
Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Özbekistanlı Lazizbek Mullojonov ile Azerbaycanlı Loren Berto Alfonso Dominguez karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup eden Özbekistanlı sporcu, altın madalyaya uzanan isim oldu.
Loren Berto Alfonso Dominguez gümüş madalyanın sahibi olurken, İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile Tacikistanlı Davlat Boltaev bronz madalya kazandı.
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