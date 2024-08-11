Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler +92 kilo finalleri yapıldı.
Roland-Garros'taki müsabakalarda İspanyol Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui'yi 5-0 mağlup eden Özbekistanlı Bakhodir Jalolov, altın madalyanın sahibi oldu.
Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui'nin gümüş madalya kazandığı müsabakalarda, Fransız Djamili-Dini Aboudou Moindze ile Alman Nelvie Raman Taifack bronz madalya aldı.
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