Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çift kadınlar 500 metre kano sprint kayak kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint kayak kategorisi çift kadınlar 500 metrede madalyalar sahibini buldu.

Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen yarışlarda Lisa Carrington ve Alicia Hoskin'in yer aldığı Yeni Zelanda altın, Tamara Csipes ve Alida Dora Gazso'nun bulunduğu Macaristan da gümüş madalya aldı.

Paulina Paszek ve Jule Marie Hake'ten oluşan Almanya, Noemi Pupp ile Sara Fojt'dan oluşan bir başka Macar ekibi de bronz madalyayı paylaştı.