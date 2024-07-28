Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Diyora Keldiyorova altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 52 kiloda Özbek sporcu Diyora Keldiyorova, altın madalyaya ulaştı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup eden Diyora Keldiyorova, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride bronz madalyayı, Fransız Amandine Buchard ile Brezilyalı Larisa Pimenta kazandı.
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