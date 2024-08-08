Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 67 kiloda madalyalar sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında grekoromen stil 67 kiloda madalyalar sahibini buldu.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Ukraynalı Parviz Nasibov'u yenen İranlı Saeid Esmaeili Leivesi altın madalya kazandı.
Bu kategoride bronz madalyayı Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile Kübalı Luis Alberto Orta Sanchez paylaştı.
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