Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol kadınlarda finale yükselen takımlar belli oldu.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan yarı final müsabakalarında İsveç'i 31-28 yenen Fransa ile Danimarka'yı 25-21 mağlup eden Norveç adını finale yazdırdı.
Fransa ile Norveç'in karşı karşıya geleceği final maçı, yarın TSİ 16.00'da oynanacak.
İsveç ile Danimarka arasındaki bronz madalya maçı ise yarın TSİ 11.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hentbol Kadınlar Finali Belli Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?