Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı erkekler ILCA 6 kategorisinde finaller yapıldı.
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Avustralyalı sporcu Matt Wearn, altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pavlos Kontides'in gümüş madalya kazandığı yarışlarda, Macar Jonatan Vadnai ise bronz madalya elde etti.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ILCA 6 kategorisinde erkekler yelken branşında madalyalar dağıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?