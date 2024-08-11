Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İsveç Plaj Voleybolu Branşında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın plaj voleybolu branşında İsveç, altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nde oluşturulan alanda plaj voleybolunun altın ve bronz madalya maçları yapıldı.
David Ahman ve Jonatan Hellvig'den oluşan İsveç takımı, Nils Ehlers ile Clemens Wickler'den oluşan Almanya takımını 2-1 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Bu disiplinde bronz madalyayı Anders Berntsen Mol-Christian Sandlie Soerum'dan oluşan Norveç takımı elde etti.
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