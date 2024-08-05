Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom kadınlar kayak cross kategorisinde mücadele tamamlandı.
Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen yarışlarda Avustralyalı Noemie Fox, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride Fransa'dan Angele Hug gümüş, Büyük Britanya'dan Kimberley Woods da bronz madalya aldı.
Noemie Fox'un ablası Jessica Fox da Paris Olimpiyat Oyunları'nda kano slalomda tekler ile tekli kayak kategorilerinde altın madalya kazanmıştı.
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