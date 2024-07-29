Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom tek erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu.
Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen müsabakalarda, 91 saniye 36 saliselik süresiyle Fransız sporcu Nicolas Gestin altın madalyanın sahibi oldu.
Büyük Britanya'dan Adan Burgess 96 saniye 84 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Slovak Matej Benus ise 97 saniye, 3 saliselik süreyle bronz madalya elde etti.
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