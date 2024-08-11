Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint kadınlar kayak tekli 500 metre finalleri yapıldı.
Nautical St-Flat'taki müsabakalarda Lisa Carrington, 1 dakika 47 saniye 36 saliselik süresiyle altın madalyaya uzanan isim oldu.
Macaristanlı Tamara Csipes, 1 dakika 48 saniye 44 saliseyle gümüş madalya kazanırken Danimarkalı Emma Aastrand Jorgensen, 1 dakika 49 saniye 76 saliseyle bronz madalya aldı.
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