Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Japon sporcu Yuto Horigome, toplam 281.14 puanla altın madalyaya ulaştı.
ABD'den Jagger Eaton 281.04 puanla gümüş madalya kazanırken aynı ülkeden Nyjah Huston da 279.38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Erkekler Sokak Kategorisinde Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?