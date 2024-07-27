Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kazak sporcu Yeldos Smetov erkekler 60 kiloda altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kazak sporcu Yeldos Smetov erkekler 60 kiloda altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 60 kiloda Kazak sporcu Yeldos Smetov, altın madalya kazandı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen finalde Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze'yi yenerek ülkesine judodaki ilk altın madalyayı getirdi. İspanyol Francisco Garrigos ve Japon Ryuju Nagayama ise bronz madalya kazandı.

27.07.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 60 kiloda Kazak sporcu Yeldos Smetov, altın madalya kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve Salih Yıldız'ın bronz madalya maçını kaybederek beşinci tamamladığı müsabakaların finalinde Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında son bölümdeki üstün oyunuyla galip gelen Kazak sporcu, ülkesine judodaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Bu kategoride İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Japon, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kazak sporcu Yeldos Smetov erkekler 60 kiloda altın madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 21:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kazak sporcu Yeldos Smetov erkekler 60 kiloda altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement