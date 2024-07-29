Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı. Bu madalya, Türkiye'nin Paris 2024'te ilk madalyasını elde etmesini sağladı.

29.07.2024 18:23
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı - Son Dakika
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