Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçuların performansı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçuların performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında yapılan sıralama atışları sona erdi. Milli okçu Mete Gazoz 8. olarak Şilili rakibiyle eşleşti. Diğer Türk okçular Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış da mücadele edecek. Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır kariyerinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu. Türk takımları da iyi bir performans sergileyerek 6. sıralarda yer aldı.

25.07.2024 18:49
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi.

Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Sabah seansında ise milli okçu Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. olmuş ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşmişti.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6'ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1347 puanla yine 6'ıncı sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk okçuların performansı - Son Dakika

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