Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 31 Temmuz Çarşamba günü 5 spor dalında mücadele etti. Rümeysa Pelin Kaya atıcılıkta 13. olarak Oyunları tamamladı. Neslihan Yiğit badmintonda son 16 turuna yükselme şansını kaybetti. Fidan Öğel judoda son 32 turunda elendi. Mihael Zgank ise erkekler judoda son 32 turunda mağlup oldu. Elis Özbay kürekte 4. sırada yer aldı ve D finaline çıkma şansını elde etti. Elif Berra Gökkır'ın okçulukta son 32 turu yarın oynanacak. Merve Vatan ise yelkende genel klasmanda 18. sırada bulunuyor.

31.07.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 31 Temmuz Çarşamba günü Türkiye 5 spor dalındaki yarışmalarda mücadele etti.

Paris 2024'te beşinci gün geride kaldı. Atıcılıkta Rümeysa Pelin Kaya ilk 6 ismin finale yükseldiği trap elemelerinde 13. olarak Oyunları tamamladı. Badmintonda son 16 turuna yükselmesi için rakiplerinin maç sonucunu bekleyen Neslihan Yiğit, Japon sporcunun maçı kazanmasının ardından Oyunları tamamladı.

Judoda Fidan Öğel kadınlar -70kg son 32 turunda İsrailli rakibi Maya Goshen'e mağlup olarak Oyunları tamamladı. Erkekler -90 kiloda Mihael Zgank ise son 32 turunda Azerbaycanlı rakibi Eljan Hajiyev'e mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Kürekte Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8: 02.47'lik dereceyle 4. sırada tamamladı. Mili kürekçi sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finali yarışına 2 Ağustos Cuma günü çıkacak.

Okçulukta Elif Berra Gökkır'ın son 32 turu karşılaşması kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Yelkende Merve Vatan, sekiz, dokuz, on ve on birinci yarışlar sonucunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 18. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Neslihan Yiğit, Pelin Kaya, Türkiye, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement