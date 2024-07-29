Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya kaybetti - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Klasik Yay Erkekler kategorisinde Fransa'ya yenildi. Milli takımın Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan kadrosu, Fransa'nın Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis ile karşılaştı. Müsabakada milliler ilk seti kazanmasına rağmen Fransa, son sette yakın ok farkıyla galip gelerek Türkiye'yi 5-4 mağlup etti. Milli takım, bugün Çin ile bronz madalya mücadelesi verecek.

29.07.2024 17:51
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı final müsabakasında Fransa'ya kaybetti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis'in temsil ettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk seti milliler kazanırken, ikinci sette Fransa durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette 6 okta 58 puan alan milli takım, skoru 4-2'ye getirdi.

Dördüncü seti Fransa kazanırken durum da 4-4'e geldi. Beşinci setin beraberlikle sonuçlanmasına karşın merkeze yakın ok farkıyla milliler, 5-4 mağlup oldu.

Milli takım, Çin'le bugün bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı Fransa'ya kaybetti - Son Dakika
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