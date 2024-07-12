Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Kategorisinde Yarışacak Milli Sporcu Burak Abay - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Kategorisinde Yarışacak Milli Sporcu Burak Abay

Milli sporcu Burak Abay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ederek çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yol bisikleti kategorisinde yarışacak olan Abay, finiş gören ilk Türk sporcu olma hedefiyle mücadele edecek. Abay, uluslararası yarışlarda aldığı puanlarla olimpiyat kotası hakkı elde etti ve Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

12.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "yol bisikleti" kategorisinde mücadele edecek milli sporcu Burak Abay, çocukluk hayalini gerçekleştirme peşinde.

33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Abay, Erciyes'in eteklerinde çalışmalarını sürdürüyor.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi kendi kategorisinde temsil edecek tek sporcu olan Abay, finiş gören ilk Türk sporcu olmaya çalışacak.

Milli bisikletçi Burak Abay, AA muhabirine, çocukluğundan beri ilgi duyduğu bisiklet sporuyla 15 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Branşında Paris 2024 için kota alan tek Türk sporcu olduğunu belirten Abay, çocukluğundan beri hayatının bisiklet üzerinde geçtiğini, 2,5 yıldır olimpiyatlara hazırlandığını vurguladı.

Abay, uluslararası yarışlarda aldığı puanlarla olimpiyat kotası hakkı elde ettiğine dikkati çekerek, Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kampında çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanlarda performansın arttığına değinen Abay, "Performansımızı daha da ileriye taşıyıp, 31 Temmuz'da Fransa'ya yola çıkacağız. 3 Ağustos'ta da startımız var. 275 kilometrelik bir parkurumuz olacak." dedi.

"Henüz tamamlayabilen Türk sporcumuz olmadı"

Üzerinde büyük bir yük olduğunu belirten Abay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için yıllarca çalıştık. Gençlerdeyken 2014 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girdim. Yıllar önceden başlayan bir hayaldi aslında. İnşallah gerçek olacak. Çalışmalarımız en iyi şekilde devam ediyor. 2016 ve 2021'de olimpiyatlara katıldık. Bu branşta henüz yarışı tamamlayabilen bir Türk sporcumuz olmadı. Şu an benden istenen, Paris 2024'te yol bisikleti yarışını tamamlayıp, tarihe geçmek."

Kaynak: AA

Çocukluk, Erciyes, Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Kategorisinde Yarışacak Milli Sporcu Burak Abay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:28:32. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Kategorisinde Yarışacak Milli Sporcu Burak Abay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement