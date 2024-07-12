Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yol Bisikleti Kategorisinde Yarışacak Milli Sporcu Burak Abay

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "yol bisikleti" kategorisinde mücadele edecek milli sporcu Burak Abay, çocukluk hayalini gerçekleştirme peşinde.

33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu Abay, Erciyes'in eteklerinde çalışmalarını sürdürüyor.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi kendi kategorisinde temsil edecek tek sporcu olan Abay, finiş gören ilk Türk sporcu olmaya çalışacak.

Milli bisikletçi Burak Abay, AA muhabirine, çocukluğundan beri ilgi duyduğu bisiklet sporuyla 15 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Branşında Paris 2024 için kota alan tek Türk sporcu olduğunu belirten Abay, çocukluğundan beri hayatının bisiklet üzerinde geçtiğini, 2,5 yıldır olimpiyatlara hazırlandığını vurguladı.

Abay, uluslararası yarışlarda aldığı puanlarla olimpiyat kotası hakkı elde ettiğine dikkati çekerek, Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kampında çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanlarda performansın arttığına değinen Abay, "Performansımızı daha da ileriye taşıyıp, 31 Temmuz'da Fransa'ya yola çıkacağız. 3 Ağustos'ta da startımız var. 275 kilometrelik bir parkurumuz olacak." dedi.

"Henüz tamamlayabilen Türk sporcumuz olmadı"

Üzerinde büyük bir yük olduğunu belirten Abay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için yıllarca çalıştık. Gençlerdeyken 2014 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girdim. Yıllar önceden başlayan bir hayaldi aslında. İnşallah gerçek olacak. Çalışmalarımız en iyi şekilde devam ediyor. 2016 ve 2021'de olimpiyatlara katıldık. Bu branşta henüz yarışı tamamlayabilen bir Türk sporcumuz olmadı. Şu an benden istenen, Paris 2024'te yol bisikleti yarışını tamamlayıp, tarihe geçmek."