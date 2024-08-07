Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yunanistan'dan Miltiadis Tentoglou uzun atlamada altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler uzun atlamada Yunan Miltiadis Tentoglou altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler uzun atlamanın finalleri gerçekleştirildi.
Yunan Miltiadis Tentoglou 8.48'le altın madalya kazanırken, Jamaikalı Wayne Pinnock 8.36'lık derecesiyle gümüş, İtalyan Mattia Furlani de 8.34'le bronz madalya elde etti.
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