Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Branşı Erkekler 200 Metre Sırt Üstü Finalleri - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Branşı Erkekler 200 Metre Sırt Üstü Finalleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre sırt üstü kategorisinde yapılan finallerde Macar yüzücü Hubert Kos altın madalyanın sahibi oldu. Yunan yüzücü Apostolos Christou gümüş madalya kazanırken, İsviçreli Roman Mityukov bronz madalya elde etti. Güney Afrikalı sporcu Pieter Coetze ise yedinci sırada tamamladığı finallerde Afrika rekoru kırdı.

01.08.2024 23:45
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Macar yüzücü Hubert Kos, 1 dakika 54 saniye 26 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan yüzücü Apostolos Christou, 1 dakika 54 saniye 85 saliseyle gümüş madalya kazanırken, İsviçreli Roman Mityukov, 1 dakika 54 saniye 85 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Finalleri 1 dakika, 55 saniye, 60 saliseyle yedinci sırada tamamlayan Güney Afrikalı sporcu Pieter Coetze ise elde ettiği bu dereceyle Afrika rekoru kırdı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Branşı Erkekler 200 Metre Sırt Üstü Finalleri - Son Dakika
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