Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Sonrası Spor Federasyonlarında Seçim Süreci Başladı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle spor federasyonlarında seçim süreci başladı.

Yasaya göre, olimpiyat oyunları bittikten sonra 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonlarının, olağan seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor.

Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunun dışındaki 59 spor federasyonu, seçimlerini 3 ay içinde gerçekleştirecek.

Resmi 3 aylık süreç Paris 2024'ün sona erdiği 11 Ağustos tarihinden itibaren başladı.

Bazı federasyonlar seçim tarihlerini açıklarken, henüz seçim tarihi belli olmayan federasyonların ise takvimini kısa sürede açıklaması gerekiyor.