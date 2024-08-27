Paris 2024 Paralimpik Oyunları Concorde Meydanı'nda Açılıyor

Spor

Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunlarının 17'ncisinin açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Paris'teki Concorde Meydanı'nda düzenlenecek.

Fransa'nın başkentide yarın başlaycak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek oyunların açılış törenini, 65 bin seyirci takip edecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında yapılacak paralimpik oyunların açılışı, Şanzelize Caddesinin başındaki tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak.

Oyunlarda açılış törenleri, Roma 1960'dan bu yana 4 yılda bir ve 1988'den sonra olimpiyatlarla aynı şehir ve stadyumda düzenleniyordu.

Paris 2024'ün 26 Temmuzda yapılan ve her kesimden tepki alan "tartışmalı" açılışının ardından paralimpik oyunlarının başlama programı da dünya kamuoyunda merakla bekleniyor.

Tören, TSİ 21.00'de başlayacak ve oyunlar resmen başlayacak.

İlk müsabakalar 29 Ağustos'ta

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk müsabakalar, 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya arayacak.

Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

Paralimpik oyunlarda sporcular okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında başarı kovalayacak.

Müsabakalar 18 tesiste yapılacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 tesiste spor müsabakaları düzenlenecek.

Paralimpik oyunlara ev sahipliği yapacak 18 tesisin 16'sı kısa süre önce yaz olimpiyat oyunlarında da kullanıldı.

Yaz olimpiyatlarına göre paralimpik oyunlarda yol bisikleti ile atletizm maraton yarışları farklı açık alanlarda organize edilecek.

Türkiye, tarihindeki en kalabalık sporcu kadrosuyla oyunlarda

Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek.

Paris 2024'te Türkiye'yi 15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 milli sporcu temsil edecek.

Milliler, atıcılık, görme engelliler futbol (B1), atletizm, okçuluk, golbol, masa tenisi, tekvando, badminton, eskrim, tenis, halter, kürek, triatlon, judo ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular 38 madalya kazandı

Türkiye, oyunlarda bugüne kadar 8'i altın, 10'u gümüş, 20'si bronz 38 madalya kazandı.

Atina 2004'te ilk altın madalyasını kazanan Türkiye'nin oyunlardaki en başarılı temsilcileri 2'şer altın madalyayla milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ve Golbol Kadın Milli Takımı oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı ile Abdullah Öztürk (Sınıf 4), Rio 2016 ve Tokyo 2020'de Türkiye'ye altın madalya getirdi.

Nazmiye Muslu Muratlı da Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazandı.

Abdullah Öztürk, takım arkadaşlarıyla da sınıf 4-5 kategorisinde 2016 Rio'da bronz madalya aldı.