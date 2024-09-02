Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, ilk maçında son şampiyon Brezilya'ya 3-0 yenildi.
Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçını Tokyo 2020'nin şampiyonu Brezilya'ya karşı oynadı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, sahadan da 3-0 mağlup ayrıldı.
Milli takım, yarın TSİ 19.30'da Çin'le karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?