Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı Brezilya'ya 3-0 yenildi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı Brezilya\'ya 3-0 yenildi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında son şampiyon Brezilya'ya 3-0 yenildi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milli takım, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Milli takım, yarın TSİ 19.30'da Çin ile karşılaşacak.

02.09.2024 00:24
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, ilk maçında son şampiyon Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçını Tokyo 2020'nin şampiyonu Brezilya'ya karşı oynadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, sahadan da 3-0 mağlup ayrıldı.

Milli takım, yarın TSİ 19.30'da Çin'le karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı Brezilya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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