Çin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya tablosunun ilk sırasında

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edemedi. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 Eylül'de madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1- Çin 33 27 11 71 2- Büyük Britanya 23 12 8 43 3- ABD 8 11 8 27 4- Brezilya 8 4 15 27 5- Fransa 6 9 11 26 6- Avustralya 6 6 10 22 7- Hollanda 6 6 2 10 8- İtalya 5 4 9 18 9- Özbekistan 5 3 3 11 10- İsviçre 4 1 1 6 12- TÜRKİYE 3 5 2 10

Kaynak: AA