Erhan Coşkuner Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale kalamadı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında erkekler R3 karışık 10 metre havalı tüfek SH1 sınıfında milli sporcu Erhan Coşkuner, finale kalamadı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen para atıcılık müsabakalarında Erhan Coşkuner, elemelerde mücadele etti.
Milli sporcu, 632.7 puanla 35 sporcu arasında 12'nci oldu ve ilk 8'e giremeyerek final bileti alamadı.
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