Hakan Akkaya Bronz Madalya Maçına Çıkacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya maçına çıkacak.
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya şansını devam ettirmek için repesaj maçında Ukrayna'dan Artem Manko'yla karşılaştı.
Maçın son anlarında aldığı puanlarla rakibini 14-13 yenen Hakan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.
Milli sporcu bronz madalya maçında TSİ 20.05'te İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya gelecek.
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