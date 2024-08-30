Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücüler finale yükselemedi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde finale yükselemedi.
Paris La Defense Arena'daki yüzme müsabakalarında milli iki sporcu, 100 metre serbest S5 sınıfında havuza girdi.
Sümeyye, genel sıralamada 16 sporcu arasında 1.32.44'lük derecesiyle 10'uncu, Sevilay ise 1.35.50'lik zamanıyla 14'üncü oldu.
Milli iki sporcu da ilk 8'e giremeyerek final bileti alamadı.
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