Oğuz Akbulut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 400 metre T12 finalinde 4. oldu

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 400 metre T12 sınıfında milli sporcu Oğuz Akbulut, 4. oldu.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında final koşusu yapıldı.

Toplam 4 sporcunun yer aldığı finalde milli sporcu, 50.68'lik derecesiyle yarışı 4. sırada bitirdi.

Bu kategoride altın madalyayı Faslı Mouncef Bouja, gümüş madalyayı ABD'li Noah Malone, bronz madalyayı ise Tunus'tan Rouay Jebabli elde etti.