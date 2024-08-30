Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk kürekçiler repesaj hakkı elde etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kürekte PR2 karışık çiftler kategorisinde Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ikilisi repesaj hakkı elde etti.
Vaires Sur Marne Nautical'da yapılan para kürek yarışlarında milli sporcular, PR2 karışık çiftler kategorisinde eleme mücadelesi verdi.
Serisini 9.28.00'la 5. sırada tamamlayan Türkiye, finale doğrudan kalamadı. Milli sporcular, yarın TSİ 11.50'de repesaj mücadelesine katılacak.
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