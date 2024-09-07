Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 Madalya Elde Etti - Son Dakika
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Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 Madalya Elde Etti

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda 28 Madalya Elde Etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak toplamda 28 madalya elde etti. Türkiye, Rio 2016'daki başarıyı 2 katına çıkararak tarihi bir başarıya imza attı.

07.09.2024 21:46
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

BranşSporcu/ TakımMadalya
GolbolGolbol Kadın Milli TakımıAltın
Para okçulukÖznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (50 metre serbest S3)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (200 metre serbest S3)Altın
Para tekvandoMahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)Altın
Para judoİbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)Altın
Para okçulukSadık Savaş- Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)Gümüş
Para atletizmAysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)Gümüş
Para atletizmMuhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)Gümüş
Para halterAbdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)Gümüş
Para halterBesra Duman (Kadınlar 55 kilo)Gümüş
Para masa tenisiKübra Korkut (Kadınlar S7)Gümüş
Para tekvandoAlican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)Gümüş
Para tekvando Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)Gümüş
Para tekvandoGamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)Gümüş
Para atıcılıkAysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)Gümüş
Para atletizmFatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)Bronz
Para judoEcem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)Bronz
Para judoCahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)Bronz
Para judoNazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)Bronz
Para halterNazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)Bronz
Para halterSibel Çam (Kadınlar 73 kilo)Bronz
Para yüzmeSevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)Bronz
Para masa tenisi Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5)Bronz
Para masa tenisiAbdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)Bronz
Para masa tenisiEbru Acer (Kadınlar Sınıf 11)Bronz
Para tekvando Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)Bronz
Tekerlekli sandalye eskrim Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)Bronz

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 Madalya Elde Etti - Son Dakika

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