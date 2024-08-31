Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 4 madalya kazandı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde 1'i altın olmak üzere 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Milli sporcular bu madalyalarla Türkiye'ye çifte bayram yaşattı.

Güne damga vuran branş ise para tekvando oldu. Erkekler K44 64 kiloda Mahmut Bozteke altın, K44 70 kiloda Fatih Çelik ve kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal gümüş madalya kazandı.

Türkiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün para masa tenisinde de bronz madalya aldı. Çiftlerde MD 8 sınıfında Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi.

Türkiye'nin oyunlar tarihindeki altın madalya sayısı 9'a yükselirken, para tekvandoda ilk altın madalya Paris 2024'te geldi.