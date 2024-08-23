Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcu Mikail Al altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcu Mikail Al altın madalya hedefliyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek sporcu Mikail Al altın madalya hedefliyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 sporcu ile katılacak olan Türkiye'yi atletizm dalında temsil edecek sporculardan Mikail Al'ın hedefi altın madalya kazanmak.

23.08.2024 10:13
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 sporcu ile katılacak olan Türkiye'yi atletizm dalında temsil edecek sporculardan Mikail Al'ın hedefi altın madalya kazanmak.

28 Ağustos'ta Fransa'nın Paris kentinde başlayacak olan 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye 94 sporcu ile katılacak. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Tokyo 2020'ye 87 isimle katılan Türkiye, bu kotaya 7 sporcu daha ekleyerek sayısını artırdı. Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti. Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.

Paralimpik Oyunları'nda Şırnaklı görme engelli Mikail Al, atletizm dalında Türkiye'yi temsil edecek. Fransa'daki 2023 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarışı son 20 metreye kadar 2. sırada götüren ancak yaşadığı bir aksilik nedeniyle 4. sırada dünya şampiyonasını tamamlayan Mikail Al'ın hedefi bu sene şampiyon olmak.

Dünya şampiyonasında amacının sadece olimpiyat kotası almak olmadığını ifade eden Al, amacının Fransa'da derece yapıp, altın madalya alarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Mikail Al, "Buna çok yakındım. Başarabileceğim bir şeydi. Şimdi Paris 2024 Paralimpik Oyunları için çalışıyorum. İnşallah daha iyisi olur" dedi.

Hedefi altın madalya olan Şırnaklı Mikail Al, Paris'te kürsünün zirvesine çıkmak için çok çalıştığını belirtti. Al, "Bu yola çıktığım zaman hedefim hep olimpiyat madalyasıydı. Ona göre çalışmamızı yürüttük. Hedefim en yukarıyı, zirveyi görmek ve zirveyi gördükten sonra 'tamam bitti' değil, daha yukarısı için devam etmek" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcu Mikail Al altın madalya hedefliyor - Son Dakika

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